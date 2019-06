ROMA – Giampiero Mughini, intervistato da “Radio Due”, se la prende con la collega di “Tiki Taka” Wanda Nara:

“Io – dice – sono stato zitto per tutto l’anno perché lei era una mia collega di lavoro, e io naturalmente porto il massimo rispetto. Ma i fatti parlano da sé: lei ha distrutto la valutazione e la nomea di un calciatore”.

“Ha distrutto – continua – la valutazione in denaro, che per lei e suo marito contano molto, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’Inter lo vorrebbe sbolognare, e lo farà in un modo o nell’altro”.

“Cosa ne farà Conte di Icardi? Figuriamoci se Conte e Marotta si tengono Mauro! All’Inter prima c’era Massimo Moratti, adesso ci sono loro due ed è un’altra cosa. Credo che con Conte Wanda Nara non avrebbe neppure da fare una telefonata: gli agenti non vanno in TV con un’ampia scollatura a promuovere la causa del marito, è un episodio di cronaca nera!”.

Fonte: Radio Due.