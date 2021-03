Muriel chi è: YouTube, Instagram, fidanzato, vita privata dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Muriel? La youtuber Muriel Elisa De Gennaro sarà una delle ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone.

Classe 96, Muriel Elisa De Gennaro con il suo canale YouTube e la sua pagina Instagram (@murielxo) nel tempo è diventata un vero e proprio simbolo di inclusività e body positivity.

Muriel chi è: il canale YouTube dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Intervistata da FanPage qualche mese fa la Muriel aveva raccontato dei suoi esordi su YouTube:

Il mio nome è di origine celtica, quindi irlandese, era un nome che si dava alle sirene e che significa “la schiuma del mare che riflette la luce della Luna”. Faccio la content creator e da poco ho deciso di dedicarmi alle tematiche legate al mondo dell’inclusività, quindi LGBT+ e body positivity. Ho cominciato a realizzare video nel 2012, quindi sono 8 anni. All’inizio era un hobby, poi è diventato sempre più il mio lavoro. Da video più comici e di intrattenimento, poi ho deciso di dedicarmi all’attivismo, a tematiche che a me stanno molto a cuore. Ultimamente su Instagram sto postando molte foto bodypositive, coloratissime ed è diventato il mio social preferito.

Muriel chi è: fidanzato, vita privata dell’ospite di Oggi è un altro giorno

La Muriel aveva anche parlato della sua vita privata: “Sono fidanzata da due anni con il mio ragazzo Ethan, stiamo molto bene insieme, abbiamo preso anche un cagnolino, quindi è come se fossimo una famiglia. Il mio ragazzo è un ragazzo transgender, lui è nato femmina ma non si sentiva tale e quindi adesso è il mio ragazzo, è Ethan, vive la sua vita da uomo perché è quello che è. È una tematica su cui insisto tanto perché in Italia se ne sa pochissimo. Sui social mi batto molto per le persone trans.