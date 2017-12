ROMA – “Music”, flop e polemiche contro Paolo Bonolis che ha invitato Marilyn Manson: “Te la vedrai con Dio”. Nonostante la presenza del cantante da molti definito “satanico” o addirittura “anticristo”, il programma di Canale 5 ha fatto flop, pochi ascolti. E come se non bastasse, beffa delle beffe, il cantante ha anche sputato sul palco della trasmissione. Un gesto che ha scatenato molte polemiche il giorno seguente, ma che non ha contribuito a fa alzare un po’ gli ascolti.

Oltre allo sputo ha tenuto banco un’altra polemica, cioè quella relativa al selfie fatto da Morandi. Ieri sera, prima che l’artista americano si esibisse, Bonolis ha chiamato il cantante italiano per fare una foto. “Il buono, il brutto e il cattivo”, ha detto Bonolis. Morandi ha postato poi l’immagine sul suo profilo Facebook dividendo i fan. “Marilyn Manson, famoso artista americano, leader del gruppo omonimo. Provocatore, controverso, anticonformista, da molti definito diavolo o anticristo. Io l’ho trovato sereno e tranquillo…Autoscatto. #MUSIC”, ha scritto Morandi sul social network.

Ma non tutti la pensano come lui. “Scherzi con il fuoco”; “Che dire… il Diavolo e l’acqua santa”. E l’Associazione internazionale esorcisti (Aie) ha messo in guardia “da ogni genere di programmi che fanno conoscere e pubblicizzano persone che sono testimonial del Male e che insegnano forme di autolesionismo, aggressività, esoterismo, occultismo, adorazione al Maligno”.

Ma nonostante ciò gli ascolti sono stati scarsi. Nonostante Rai Uno, tradizionalmente concorrente di punta di Canale 5, si sia limitato alla trasmissione del film “Io che amo solo te”, lo show condotto da Paolo Bonolis si è fermato a 3.222.000 telespettatori, pari al 15,32% di share. Il risultato appare ben al di sotto delle aspettative, considerando che la prima edizione di Music trasmessa lo scorso gennaio aveva superato i 4,5 milioni di spettatori.