Myriam Catania chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, carriera, Luca Argentero, genitori, l’incidente. L’attrice e doppiatrice italiana è ospite a Oggi è un altro giorno, alle ore 14 su Rai Uno.

Dove e quando è nata, età e genitori di Myriam Catania

Myriam Catania è nata a Roma il 12 dicembre 1979. Sta per compiere 42 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Myriam è un’attrice e doppiatrice italiana e figlia d’arte: sua mamma è infatti Rossella Izzo, la sorella delle doppiatrici/attrici Simona, Fiamma e Giuppy Izzo. Sua padre è invece il ginecologo Vincenzo Catania.

La Carriera di Myriam Catania

Myriam Catania ha iniziato a lavorare giovanissima come doppiatrice e attrice. È comparsa in numerose fiction tv e ha doppiato attrici come Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, Jessica Alba in Le nuove avventure di Flipper e Dark Angel, Alyson Hannigan in Buffy l’ammazzavampiri, Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica e Nikki Cox nella serie Nikki.

Nel 2015 ha ricevuto il Leggio d’oro per la miglior interpretazione femminile grazie al doppiaggio di Keira Knightley nel film The Imitation Game. Nel 2020-2021 prende parte come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

Il matrimonio con Luca Argentero e il compagno attuale

Nel 2010, dopo 5 anni di fidanzamento, ha sposato l’attore Luca Argentero. La coppia si è poi separata nel 2016. Nel 2016 si è legata al pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nel maggio 2017.

I due però, come annunciato dal pubblicitario su Instragram, nei mesi scorsi si sono lasciati pur rimanendo in buoni rapporti. La separazione è però durata poco: a settembre sono stati paparazzati mentre si baciano al mare. Al settimanale Nuovo, è strta poi la stessa attrice a spiegare che tra di loro i problemi, a quanto pare, sono stati completamente risolti.

L’incidente con il motorino

Alcuni anni fa, Myriam ha avuto un incidente molto serio col motorino. L’attrice ha raccontato quanto accaduto in un’intervista a Domenica Live. La Catania è stata presa in pieno da un’auto. Dopo essersi rialzata ed aver chiamato il padre è finita in ospedale. Di quel momento però non ricorda nulla.

Per quattro giorni restò in coma indotto e, in aggiunta ai seri danni al volto, le cure le provocarono problemi di memoria per un anno. Aveva avuto un edema cerebrale.

A Deomica Live, Myriam Catania ha raccontato che le tenevano il cervello “fermo” in quanto assumeva dei farmaci per abbassare l’attività cerebrale e non avere così crisi epilettiche. Non si ricordava nulla.

L’hanno poi sottoposta a un’operazione maxillofacciale. Per riallineare le fratture le misero delle viti. Per rimettersi è passato diverso tempo.