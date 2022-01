Myrta Merlino chi è, età, altezza, malattia, marito, Marco Tardelli, Domenico Arcuri, figli, morte mamma. E’ una famosa e stimata giornalista, volto noto della televisione. Ma quanti conoscono la sua vita privata?

Dove e quando è nata, età e altezza di Myrta Merlino

Myrta Merlino è nata a Napoli il 3 maggio 1968. Attualmente ha dunque 53 anni ed è del segno zodiacale del Toro. E’ una giornalista, autrice televisiva, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. E’ alta circa 180 centimetri per un peso forma di 63 chili.

È figlia di Giuseppe Merlino e della sinologa e professoressa universitaria Annamaria Palermo, figlia di Giulio Palermo (fratello di Mario Palermo) e già direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Dopo il diploma di liceo classico, consegue la laurea con lode in scienze politiche con una tesi in Diritto internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Marito Marco Tardelli, ex marito Domenico Arcuri, figli: la vita privata di Myrta Merlino

Myrta Merlino ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia ed ex commissario straordinario per il Covid. Suo attuale compagno è l’allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli. Per il momento i due non sono sposati.

La malattia di Myrta Merlino

Myrta Merlino alcuni mesi fa ha confessato di aver sofferto di una forma di cervicale particolarmente violenta: “Mi volevano operare. Non ci ho pensato proprio. Sono andata a Milano dove mi hanno curata con una terapia farmacologica. Qualche giorno di riposo e sono di nuovo pronta”.

“Io sono un vulcano, sono abituata a fare mille cose e tutte in maniera appassionata, a lavorare, fare la madre e pure vivere intensamente la mia storia d’amore con Marco (Marco Tardelli, ndr). Non ho mai passato in vita mia otto giorni a letto, neanche quando ho partorito. Insomma, questo è un chiaro segnale che devo rallentare”.

La morte della madre di Myrta Merlino

A Verissimo, la Merlino ricorda la madre, mamma Annamaria, la cui mancanza rappresenta ancora un dolore forte. Ne ha parlato nel libro appena uscito: le è servito per superare il lutto, per elaborare un dolore che faceva troppo male. Oggi si rende conto di avere fatto tutto il possibile per lei ma la malattia non le ha lasciato scampo: “Ho combattuto con le unghie e con i denti contro una malattia che non lascia speranza” ha confidato Myrta Merlino. Sua madre è deceduta a causa della leucemia.

Il tentato abuso da parte di Dominique Strauss-Kahn

In un’intervista al programma Tv di Klaus Davi su YouTube del 2013, Merlino raccontò che, durante un’intervista programmata all’allora ministro delle finanze francese Dominique Strauss-Kahn alla fine degli anni novanta a Davos, fu oggetto di un tentato abuso sessuale da parte del medesimo; lo respinse, senza tuttavia dar corso a denunce per evitare il clamore che ne sarebbe seguito.