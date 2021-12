Myrta Merlino chi è: età, dove e quando è nata, Domenico Arcuri, Marco Tardelli, vita privata, figli, libro, morte mamma, L’Aria che Tira. La giornalista, conduttrice televisiva nonché autrice di libri, è ospite di Verissimo su Canale 5 insieme al compagno Marco Tardelli nella puntata di sabato 11 dicembre.

Dove e quando è nata, altezza, peso: la biografia di Myrta Merlino

Myrta Merlino è nata a Napoli il 3 maggio 1968, ha 53 anni ed è del segno zodiacale del Toro. E’ una giornalista, autrice televisiva, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. E’ alta 180 centimetri per 63 chilogrammi di peso.

Myrta Merlino: Domenico Arcuri, Marco Tardelli e figli

Myrta Merlino ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, l’ex commissario speciale per il Covid. Suo attuale compagno è l’allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli.

Dopo il diploma di liceo classico, consegue la laurea con lode in scienze politiche con una tesi in Diritto internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori. Prima della tv, ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea. La sua carriera giornalistica è iniziata con una collaborazione con la pagina economica del quotidiano Il Mattino, ma fin dal 1994 ha cominciato a occuparsi di televisione.

Nel 1995 diviene giornalista professionista. Ha realizzato inchieste e servizi per il rotocalco Mixer su Rai 2. E’ stata responsabile economica di Rai 3, autrice del talk show economico del servizio pubblico Italia Maastricht, ma anche dei programmi Energia, Mister Euro e La Storia siamo noi, per cui ha curato anche una serie di 10 puntate.

Tra il 2002 e il 2003, è stata responsabile dell’informazione di Rai Educational e l’anno successivo è ospite fissa della trasmissione Casa Raiuno in qualità di esperta economica. Tra il 2005 e il 2008 è stata autrice e conduttrice del programma di informazione Economix, prodotto da Rai Educational.

L’approdo su La7 nel 2009

Nel 2009 approda a LA7, come autrice e conduttrice di Effetto Domino, approfondimento economico in onda in seconda serata fino al 2011. Dal 2011 è ideatrice, autrice e conduttrice, sempre su LA7, del programma L’aria che tira, un talk show in onda al mattino dal lunedì al venerdì. Giunta alla quarta edizione, la trasmissione è cresciuta nella sua durata, arrivando a due ore e mezza di diretta al giorno e negli ascolti, con un incremento superiore al 100 per cento solo nell’ultimo anno. Sull’onda dei suoi successi, nell’estate del 2014, la Merlino debutta in L’aria che tira stasera, quattro puntate in onda il lunedì. Il programma arriva in prima serata, mentre prosegue la programmazione del mattino.

Dal 15 novembre 2020 conduce un altro spin-off della sua trasmissione intitolato L’aria di domenica in onda la domenica pomeriggio alle 14:00. Oltre alla tv ha lavorato a lungo anche per la radio conducendo, all’interno del programma di Rai Radio 2 Alle otto della sera, una serie di puntate sulla storia della moneta e poi, sempre per Rai Radio 2, una serie di venti puntate dedicate alle biografie degli uomini che hanno cambiato la storia attraverso il denaro, dal titolo Re di Denari. Ha scritto per Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Panorama, International Herald Tribune, Libération, Families in Business, Nord e Sud, Il Secolo XIX, Il Resto del Carlino, La Gazzetta del Mezzogiorno.

I libri di Myrta Merlino

Nel 2015 pubblica con Rizzoli Madri. Perché saranno loro a cambiare il Paese, una raccolta di storie di mamme famose e non, ma tutte protagoniste di storie importanti. La Merlino pubblica libri già dal 2003. In questi giorni è uscito il suo ultimo libro “Donne che sfidano la tempesta“, libro che affronta il tema della disparità tra uomini e donne in cui la giornalista invita le donne a “diventare sorelle” per poter così sentirsi meno sole.

Il tentato abuso da parte di Dominique Strauss-Kahn

In un’intervista al programma Tv di Klaus Davi su YouTube del 2013, Merlino raccontò che, durante un’intervista programmata all’allora ministro delle finanze francese Dominique Strauss-Kahn alla fine degli anni novanta a Davos, fu oggetto di un tentato abuso sessuale da parte del medesimo; lo respinse, senza tuttavia dar corso a denunce per evitare il clamore che ne sarebbe seguito.

La morte della madre

A Verissimo, la Merlino ricorda la madre, mamma Annamaria, la cui mancanza rappresenta ancora un dolore forte. Ne ha parlato nel libro appena uscito: le è servito per superare il lutto, per elaborare un dolore che faceva troppo male. Oggi si rende conto di avere fatto tutto il possibile per lei ma la malattia non le ha lasciato scampo: “Ho combattuto con le unghie e con i denti contro una malattia che non lascia speranza” ha confidato Myrta Merlino. Sua madre è deceduta a causa della leucemia.