Un autore positivo al coronavirus e così Myrta Merlino è costretta a condurre da casa “L’Aria che Tira”, in onda ogni mattina su La7.

Il coronavirus anche nello studio de “L’Aria che Tira” e Myrta Merlino si collega da casa per condurre la puntata. La Merlino spiega la novità della trasmissione: “Un nostro autore, Francesco Magnani, è diventato positivo, sta bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, però abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io sto bene, ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo”.

Venerdì scorso la trasmissione non era andata in onda, proprio per un sospetto caso di coronavirus. Coffee Break invece aveva tirato avanti fino alle 11.30, con i telespettatori che avevano iniziato a domandarsi che fine avesse fatto “L’aria che Tira”. Dopo pochi minuti era arrivata la comunicazione ufficiale, che lasciava intendere che potrebbe esserci un sospetto di coronavirus all’interno della redazione. Poi così è stato.

La Merlino e le parole sul Governo

La conduttrice di La7 nel corso delle sue dirette è stata molto polemica con il governo presieduto da Giuseppe Conte perché a furia di dire che siamo stati i più bravi a gestire la pandemia ci siamo seduti sugli allori e ci siamo fatti trovare completamente impreparati dalla seconda ondata, soprattutto per quanto concerne i trasporti pubblici e le terapie intensive.

Infatti la scorsa settimana Myrta Merlino aveva detto: “Conte in questo momento oscilla tra il fare tutto da solo e il delegare a regioni e comuni. Dall’altra parte, governatori e sindaci si lamentano ma poi non vogliono troppe responsabilità è il famoso scaricabarile. La mia paura è che il barile finisca in mano agli italiani”.

“Per il momento l’autocertificazione è tornata in Campania, in Lombardia e nel Lazio. Ma temo che tra un po’ tornerà dovunque, e temo che arriveranno altri divieti”. (Fonte L’Aria che Tira).