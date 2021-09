Myrta Merlino ha aggiornato il suo profilo Instagram per tranquillizzare i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Infatti la conduttrice televisive ha rimediato un infortunio al piede nel corso del fine settimana. Per fortuna sta bene ma sicuramente non potrà portare i tacchi per qualche settimana…

Myrta Merlino e l’infortunio al piede

Come detto, è stata la stessa Myrta Merlino a parlare del suo infortunio al piede sui social network. E nel farlo, non ha perso occasione per tranquillizzare i suoi fan. Questo infortunio non la terrà lontano dalle telecamere ma per qualche settimana non potrà indossare i suoi amati tacchi. La Merlino va in onda su La7 alla conduzione del programma tv L’aria che tira.

Myrta Merlino scherza sull’infortunio al piede: “Niente tacchi per alcune settimane”

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni postate dalla conduttrice televisiva su Instagram.

“Dopo un weekend a dir poco turbolento eccomi di nuovo in diretta!! Il primo giorno di scuola, il green pass e la situazione attuale delle vaccinazioni e dei contagi. Un lunedì pieno di spunti! PS: vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato. 😂 Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante. Grazie per i tanti messaggi di affetto, come sempre! ♥️”.