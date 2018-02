ROMA – Myrta Merlino non è in studio a L’Aria che Tira lunedì 5 febbraio: la giornalista de La7 è stata sostituita da Francesco Magnani.

Davanti alle congetture su cosa stesse succedendo, la Merlino ha spiegato tutto con un tweet:

Ho la febbre alta, mi spiace ma oggi non riesco a essere con voi. Spero di rivedervi già domani, buon lavoro a @frankmagnani

Nel 2016 la Merlino era stata costretta a fermarsi per alcune settimane in seguito a non meglio precisati problemi fisici. In quell’occasione a prendere il suo posto era stato il giornalista Andrea Pancani.