Myrta Merlino durante L’Aria che tira: “Se svengo in diretta tv andate avanti, non mi sento bene”, panico in studio (foto Ansa)

Myrta Merlino durante L’Aria che tira: “Se svengo in diretta tv andate avanti, non mi sento bene“, panico in studio. Nonostante l’allarme lanciato ad inizio puntata, Myrta ha concluso eroicamente la trasmissione nonostante i dolori lancinanti causati dalla cervicale.

Se avesse dato forfait a puntata in corso, la puntata de L’Aria che tira sarebbe stata conclusa dai soli Parenzo e Magnani. Ma per fortuna non c’è stato bisogno di un intervento extra da parte loro e tutti i presenti hanno potuto seguire la scaletta predefinita.

Myrta Merlino durante L’Aria che tira: “Ho una crisi di cervicale mostruosa, posso cascare in terra da un momento all’altro”

Poco prima dell’intervista al virologo Matteo Bassetti, la Merlino ha lanciato l’allarme sulle sue condizioni di salute:

“ Eccoci qua, vi dico subito la verità così ci capiamo. Ho avuto una crisi di cervicale mostruosa. Ho un dolore che posso cascare in terra da un momento all’altro. Se svengo in diretta andate avanti tranquilli, fate conto che tutto vada bene. Ho avuto una mattinata d’inferno “.

Myrta Merlino durante L’Aria che tira: “Ho un mal di schiena che mi sta uccidendo”