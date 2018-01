Nadia Rinaldi, chi è la concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Nadia Rinaldi è una delle concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Nadia Rinaldi, attrice romana, nel 2018 è tornata a far parlare di sé, oltre che per la sua partecipazione all’Isola, anche per aver perso ben 73 chili.

Nadia Rinaldi è nata il 13 settembre 1967. È una donna del mondo dello spettacolo che in passato è stata al centro di scandali legati a questioni della sua vita privata.

La Rinaldi nel 2001 si sottopose ad un intervento di bypass intestinale. Da quel giorno Nadia Rinaldi è dimagrita riuscendo a perdere 73 chili.

Dopo essere stata tradita più volte, Nadia Rinaldi e il marito Francesco Toraldo (il secondo dopo Ernesto Ascione), hanno divorziato. I due si erano sposati nel 2010 in diretta tv durante una puntata di Pomeriggio Cinque.

