ROMA – Nadia Toffa torna alle Iene e continua a far parlare di sé. Questa volta la sua lotta contro il tumore non c’entra. La conduttrice è finita sui siti di gossip per il suo bacio sulle labbra ad Alessia Marcuzzi, che è tornata al timone del programma.

Toffa ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae proprio nel momento del bacio con Marcuzzi: entrambe vestite con il completo da Iene, sedute in terra, abbracciate, si scambiano un bacio a stampo.

A commento della foto Nadia Toffa ha scritto: “Ma quanto ci vogliamo bene? E quanto ci divertiamo? Ma soprattutto quanto siamo amiche? Lesbiche? No, ma anche se fosse?”. Un messaggio che vuole invitare alla apertura e al rispetto di chi non è eterosessuale di cui la Iena, tornata dopo mesi di stop seguiti al suo malore improvviso a Trieste, si fa portavoce.