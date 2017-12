MILANO – Nadia Toffa non è in pericolo di vita: questa è la notizia più importante che arriva dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove la conduttrice de Le Iene si trova da sabato scorso.

Dopo giorni di dubbi e versioni discordanti, si sarebbe anche capito che cosa ha colpito la Toffa: secondo quanto riporta Oggi.it, il malore sarebbe stato dovuto a un aneurisma, anche se le cause non sono certe. Proprio per questa ragione gli esami medici continuano.

Tornando all’accaduto di cronaca, Nadia Toffa è stata circondata dall’affetto dei colleghi, in tv ma anche sul web. Personaggi come Maria De Filippi, Fabrizio Frizzi, Benedetta e Cristina Parodi, hanno avuto modo di manifestare vicinanza alla collega porgendo messaggi di pronta guarigione, sin dalle prime ore dopo l’accaduto.

Degno di nota anche la vicinanza di Joe Bastianich, che il gossip è in più occasioni ha posto in dolce compagnia della donna. Ma i saluti più belli sono arrivata da chi lavora con la donna a “Le Iene”. Parliamo dei vari Giulio Golia,Matteo Viviani e Nicola Savino, fortemente preoccupati dal malore che ha colpito la collega improvvisamente.