ROMA – L’omaggio de Le Iene per Nadia Toffa. L’inviata e conduttrice dello storico programma di Italia Uno è morta a 40 anni per un tumore: i colleghi e la redazione hanno voluto ricordarla così, mentre balla spensierata in riva al mare in controluce.

L’addio de Le Iene è emozionante. Il video è stato pubblicato su Facebook e accomapgnato dalla scritta: “Ciao Nadia”. Oggi venerdì 16 agosto si sono svolti i funerali nel Duomo di Brescia. Tantissimi gli amici, i colleghi e la gente comune.

Il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada ha letto questo breve messaggio durante i funerali: “In punta di piedi ma con sincero affetto vorrei farmi vicino ai familiari di Nadia Toffa, condividere nella speranza per quanto mi è possibile il loro grande dolore”.

“Mi affianco – è il pensiero del Vescovo – ai suoi colleghi di lavoro e alle tante persone che l’hanno conosciuta, per rendere onore al suo indomito coraggio, al suo sorriso gentile, alla sua lotta contro la disonestà, ma sopratutto la sua passione per la vita, la vita vera”-

Fonte: Facebook, YouTube, Ansa