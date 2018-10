ROMA – “La banana non sembra ma prima della diretta dà un’energia pazzesca…”. Così Nadia Toffa scherza coi fan dopo il suo grande ritorno a Le Iene. In un lungo post su Instagram la conduttrice ha voluto rassicurare tutti sulla sua salute e ringraziare i colleghi Matteo Viviani e Filippo Roma. E con l’occasione ha volutamente lanciato l’amo ai più maliziosi per battutine a doppio senso.

“Che gioia – si legge nel post – avervi tenuto compagnia ieri sera a le iene con Matteo e Filippo, amici più che colleghi… squadra che vince non si cambia compreso il mio team che fa di tutto per rendermi presentabile anche con la banana e la mitica sarta Clara che io chiamo affettuosamente Clerino. La banana non sembra ma prima della diretta dà un’energia pazzesca… È per questo che urlo così tanto… E ora largo alle battute…un abbraccio grande e grazie di esserci sempre”.

A chi invece si preoccupa perché l’ha vista poco in forze, assicura: “Continuo a tranquillizzare chi mi dice che sembro stanca, continuo le cure ma mi sento molto meglio altrimenti non andrei in onda. Non mancherei mai di rispetto al mio corpo”.