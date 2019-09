ROMA – Tra i molti vip finiti nel mirino dei fan per non essere andati al funerale di Nadia Toffa c’è anche Barbara D’Urso. In molti non hanno perdonato alla conduttrice di Pomeriggio 5 di non aver interrotto le sue vacanze estive e aver raggiunto la “iena” Nadia per un ultimo saluto.

La D’Urso come molti altri suoi colleghi ha pubblicato messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Nadia e condiviso anche ricordi e aneddoti personali, ma tra l’uno e l’altro sono spuntati su Instagram anche i post delle sue vacanze al mare dopo il fatidico 13 agosto.

Non tutti hanno apprezzato il suo comportamento, tanto da criticarla apertamente sui social network per la scarsa sensibilità che secondo gli utenti avrebbe dimostrato. Come ogni volta, la conduttrice di Mediaset ha replicato agli haters e ai loro messaggi di insulti: “Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno quindi gli auguro felicità”.

La D’Urso d’altronde si prepara a una settimana impegnativa dopo la pausa estiva, dato che andrà inonda con i suoi programmi Pomeriggio 5, Live – Non è la D’Urso, Domenica Live e tra qualche mese anche col Grande Fratello Vip.

Spuntano poi indiscrezioni da Mediaset su come Le Iene ricorderanno la loro collega: sembra infatti che l’edizione domenicale, quella che la Toffa conduceva insieme a Giulio Golia e Matteo Viviani, non vedrà un’altra persona ad affiancarli. Un posto vuoto, a ricordare la loro collega, e ogni puntata sarà mandato in onda uno dei servizi di Nadia. (Fonte Leggo)