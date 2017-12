ROMA – Nadia Toffa manda un messaggio su Facebook per augurare Buon Natale a tutti coloro che le sono stati vicini durante e dopo la malattia che ha causato il suo ricovero in ospedale.

L’inviata e conduttrice de Le Iene ha postato una sua foto con un albero di Natale sullo sfondo e il seguente messaggio:

Amici miei, quest’anno sarà un Natale speciale, stretta alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, come quelle che incontro per strada e che si preoccupano per me chiedendomi “come stai”, come se mi conoscessero da sempre, un gesto d’affetto che mi riempie il cuore di gioia e che mi regala una forza incredibile. Mica male come regalo per Natale, sono fortunata davvero! Ancora una volta voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per aver pensato e sperato per la mia salute, lo faccio da qui, sperando che il mio grazie arrivi a tutti voi, assieme al mio augurio più vero e sincero per un sereno Natale. Penso alle vostre tavole imbandite di cibo con sventagliate di antipasti, primi, panettoni e pandori che al solo pensiero mi viene l’acquolina in bocca, e immagino di essere seduta lì con voi pronta alla tombola dopo mezzanotte. Buone feste a tutti. ✌❤ N