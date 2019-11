ROMA – Pur essendo una festa di origini anglosassoni, Halloween negli ultimi tempi si è diffusa anche in Italia. Sono infatti in molti a travestirsi anche da noi la notte del 31 ottobre: tra gli abiti scelti, quelli da streghe, zombie, fantasmi e vampiri.

C’è però chi sceglie di travestirsi da persone note. E’ il caso di una ragazza che, per partecipare a una serata a tema organizzata in un bar di Cassino in provincia di Frosinone, ha deciso di travestirsi da Nadia Toffa, la giornalista delle Iene scomparsa lo scorso agosto.

La copia di “Nadia Toffa” è stato premiata tra i migliori della serata. L’immagine, però, dopo essere apparsa sui social ha alzato un polverone: tanti si sono scagliati contro l’idea considerata di pessimo gusto. A far discutere anche il travestimento da disabile deciso da un altro partecipante alla festa. In realtà, il travestimento di quest’ultimo è da Stephen Hawking, il matematico morto nel 2018 a causa di una malattia degenerativa: gli utenti che lo hanno capito si sono scagliati anche contro questo secondo partecipante.

In un commento si legge: “Spero che un giorno chiederanno scusa…Solo chi ci passa sa il dolore e la sofferenza che si vive sia personalmente sia dentro la famiglia…”. Qualcun’altro accusa i giovani delle foto di essere “poveri di cuore e di cervello”.

I gestori del bar, visto l’enorme numero di commenti sono stati costretti a dissociarsi con l’accaduto. C’è da dire però che non tutti hanno trovato l’abito da Nadia Toffa un’offesa alla memoria della giornalista. Su Facebook, un utente ha scritto: “Per essere coerenti però allora attendo indignazione per tutti quelli che ad Halloween si sono mascherati da Michael Jackson, da Joker di Heath Ledger, Elvis Presley ecc.ecc.”.

Fonte: Facebook, Leggo