ROMA – Nadia Toffa dopo la rottura con il compagno va in ospedale per una seduta di chemioterapia accompagnata dal suo migliore amico. Lo scrive la stessa Nadia Toffa sui social pubblicando uno scatto con l’amico: “Ciao ragazzi qui si sorride sempre anche sotto chemioterapia. Lui è il migliore amico che non mi abbandona mai ❤️ baci solari”.

Solo qualche giorno fa la Toffa ha annunciato la rottura col compagno parlando proprio di quante volte era stata lasciata da sola in ospedale: “Tempo fa – ha scritto la “iena” – vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente!. Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?!”. Fonte: Instagram.