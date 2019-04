Nadia Toffa e la chemioterapia a Pasquetta: "Più pesante delle altre..."

ROMA – “Dopo la chemioterapia mi ci voleva una bella dormita. Questa volta è stata più pesante delle altre”. Nadia Toffa, sempre con il sorriso nonostante la malattia, ci tiene a raccontare sui social, con tanto di foto, la sua Pasquetta: “Si sorride sempre. La vita è meravigliosa buon tutto vi voglio bene assai”.

Il giorno di Pasqua invece per Nadia Toffa è stato in famiglia, assieme al papà che ha presentato su Instagram: “Buongiorno amici cari – ha scritto a fianco di una foto che li vede abbracciati – Vi presento il mio superPapà. Passiamo la Pasqua insieme in famiglia. Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai. Sei mitico e speciale. Buona resurrezione a tutti. Gesù ci protegge e ci guida. Un abbraccio immenso a tutti voi e alle vostre famiglie”. In poche ore ovviamente il post ha raccolto centinaia di commenti d’incoraggiamento dei fan di Nadia Toffa e migliaia di like.

Su Instagram la Iena ha postato giorni fa anche due foto che ritraggono quelle che lei definisce due sue opere. “Buongiorno Bella gente! Dipingo da quando son piccola. Ora mi sono evoluta così. Vi auguro di dipingere la vostra giornata come più vi piace. Vi adoro”, ha scritto la Toffa nella didascalia a corredo delle immagini.

Le opere sono state accolte dai follower con commenti discordanti: alcuni hanno lodato l’estro creativo della Iena, altri hanno sottolineato che forse non si tratta proprio di arte. Qualcuno ha domandato se le opere fossero in vendita. E la risposta ha spiazzato molti.

Un utente sostiene infatti che siano stati chiesti per un’opera su commissione, non ancora eseguita, 7mila euro in anticipo. Una voce che, anche se non confermata dalla Toffa, ha suscitato l’indignazione di molti.