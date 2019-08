Nadia Toffa, critiche sui social contro Ilary Blasi: “Perché non sei andata ai funerali?”

ROMA – Ilary Blasi è stata travolta dalle critiche per aver postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in spiaggia dopo la morte della Toffa. “Con tanti soldi che hai potevi prendere un aereo per dare l’ultimo saluto a Nadia”, scrive una. “Bella dentro? Ma se non si è presentata neanche lei al funerale della povera Nadia neanche per darle un ultimo saluto. Che schifo”.

“Credete che un messaggio basti – si legge in un altro commento – ma non è ciò che si dice ma ciò che si fa, da lì si capisce se una persona ci tiene realmente e tu e tanti altri colleghi avete solo sprecato delle parole”.

Solo qualche giorno fa la lettera sfogo a Dagospia di tal Maurizio:

Ecco la lettera integrale: Ciao Dago, stamattina al funerale di Nadia noi “Iene” eravamo uniti attorno alla famiglia e agli amici intimi. Riflettevo senza polemica, ma avvolto nel dolore nel aver perso una sorella, un’amica, una collega ed una risorsa preziosa: come mai tutti i conduttori ed i personaggi tv si sono affrettati a postare foto e messaggi meravigliosi per Nadia, ma poi il 16 Agosto in Chiesa non si son visti? Dov’erano la D’Urso, la Panicucci, la Hunziker, Gerry Scotti, Biagio Antonacci e la lista è così lunga da rabbrividire. Dirigenza Mediaset: zero.

Presidenza: zero. Restrelli e basta è un po’ poco per una donna che ha dato anima e corpo all’azienda, non trovi? Scusami lo sfogo, ma a volte sarebbe bello vedere meno cazzate acchiappalike su Instagram e più gente vera che anche al 16 agosto, ha lasciato lettini ed ombrelloni prendendo il primo volo per venire ad accarezzare solo per un istante, la bara bianca di un’amica collega.

Scusami la rabbia, ma abbiamo amato Nadia fino alla fine e continueremo a farlo anche ora che fisicamente non c’è più.

