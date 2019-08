ROMA – Moltissime persone famose e non hanno dedicato un pensiero sui social a Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice de Le Iene morta la mattina di oggi, martedì 13 agosto, a 40 anni. Era malata da tempo di cancro ed ha lottato fino alla fine documentando con grande coraggio il suo male. Il coraggio è stato apprezzato da tantissime persone e deriso da pochi agguerriti haters che hanno scritto cose inqualificabili.

Elena Santarelli ha vissuto una situazione simile con suo figlio Giacomo malato dello stesso male incurabile da cui ora è perfettamente guarito: anche la showgirl originaria di Latina ha voluto raccontare a più riprese il male del piccolo Jack. Ed anche la Santarelli, in quel periodo è stata ricoperta di messaggi di affetto ed anche da tanti insulti. La Santarelli ha quindi voluto mandare un messaggio molto duro contro chi ha offesso la Toffa, attaccando in maniera diretta anche quelli che hanno offeso suo figlio: “A tutti voi che in passato avete lasciato messaggi orrendi sotto le foto di Nadia, se potete chiedete perdono…“. Le polemiche erano sorte dopo il libro “Fiorire d’inverno” in cui la Iena scriveva di essere riuscita a trasformare “quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunita”.

Ora che Nadia non c’è più, Elena la difende e non dimentica quelle frasi lanciate nel web, le stesse che ha ricevuto lei nel raccontare la malattia di suo figlio: “Cara Nadia – scrive la Santarelli in una story su Instagram – hai avuto sempre cura di sapere di Jack. Sei sempre stata positiva, quelle volte che riuscivo a sentirti, in silenzio hai sostenuto il progetto Heal e chissà quante altre associazioni. Il mio pensiero va alla tua mamma e al tuo papà e a tutta la tua famiglia”. Poi l’affondo: “A tutti voi che in passato avete lasciato messaggi orrendi sotto le foto di Nadia: se potete, chiedete perdono”.

Sempre su Instagram, Elena Santarelli pubblica poi un altro post: “Dicevi che ti piaceva tanto questa foto. Non ti ho mai incontrata di persona, ho avuto la fortuna di conoscerti al tel e di sentire sempre ma dico sempre la tua voce allegra. Grazie per tutto l’affetto che hai rivolto a mio figlio Giacomo. Riposa in pace Nadia, lo meriti”.

Nadia Toffa, decine di messaggi di cordoglio

“Io e Totò unite contro l’afa.. e dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti, tutti, tutti”. È l’ultimo post lanciato su Facebook da Nadia Toffa. Era il primo luglio. La conduttrice si ritraeva sorridente con un selfie abbracciata al suo cane bassotto dal divano di casa. Poi il silenzio, che nelle ultime settimane aveva allarmato i suoi tantissimi fan.

Tra i molti che, dopo la sua morte, le hanno scritto ci sono Luca Bizzarri che ha ricordato il provino della Toffa, un ricordo con tanto di poesia da parte di Barbara D’Urso, . Poi, oltre a questi due colleghi illustri, ce ne sono stati molti altri scritti anche da politici. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ad esempio, ha scritto: “Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso. Mancherai. Una preghiera”.

Luigi Di Maio ha scelto invece queste parole: “Ciao Nadia, ci mancherai. Ci mancherà la tua forza, la stessa con cui hai insegnato che, anche nelle battaglie più difficili, si può lottare con la tua dolcezza e il tuo sorriso”. Poi è arrivato anche il ricordo del segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Rimarrai sempre nei nostri cuori, insieme al tuo sorriso Grazie Nadia”, e quello di Giovanni Toti, il presidente della Liguria: “La sua lotta contro la malattia è stata un esempio di coraggio per tutti noi e siamo certi che ovunque sia continuerà a fare la ‘Iena’. Ciao Nadia, grande donna e grande professionista. Ci stringiamo alla tua famiglia e alla redazione delle Iene in questa triste giornata”.

“Un dolore immenso. Ciao mia cara Nadia. Non riesco a dire altro”. Questo il messaggio per Nadia Toffa postato su Twitter da Emma Marrone. Fiorello la ricorda invece con solo due parole, “Ciao Nadia” seguite da un cuore e da una foto della conduttrice sorridente.

Poi il messaggio di Jovanotti che scrive: “Ci si impiegava un attimo a volerti bene, uno sguardo due parole e sembrava di essere amici da sempre. Hai lasciato entrare tutti nella tua vita perché vedessero quanta forza c’era dentro quel corpo leggero. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua amicizia istantanea. Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto tu. Ci mancherai ma il tuo coraggio resta. Ciao Nadia”.

Infine il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, colpito dalla prematura scomparsa di Nadia Toffa, ricorda la vivacità e simpatia del suo impegno di giornalista e il coraggio con cui ha affrontato la malattia”.

Fonte: Facebook, Twitter, Instagram, Ansa