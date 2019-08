ROMA – Anche l’ex fidanzato di Nadia Toffa, Massimiliano Ferrigno, ora rompe il silenzio. L’autore de Le Iene e la Toffa sono stati fidanzati per 10 anni, poi nel 2017 si sono lasciati e poco dopo le è stato diagnosticato il cancro. Ma lui le è sempre rimasto vicino, anche se intanto Nadia aveva trovato un nuovo amore che però come lei stessa scrisse su Instagram non aveva saputo starle vicino.

Ferrigno in una intervista a Di Più spiega di non aver mai smesso di volere bene a Nadia: “Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare. Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio”.

Un ultimo desiderio, quello di avere don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, ai suoi funerali. Massimiliano ha fatto in modo che l’ultimo desiderio di Nadia fosse rispettato e ha chiarito: “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita”.

La Toffa e Ferrigno si erano conosciuti lavorando insieme a Le Iene e dopo 10 anni insieme il loro rapporto era andato in crisi e si erano presi una pausa. Nonostante si fossero lasciati, l’affetto che li legava era sincero, e Massimiliano è stato chiaro: non avrebbero mai rinunciato l’uno all’altra. (Fonte Di Più e Leggo)