ROMA – Nadia Toffa si mostra senza parrucca: “Circondata dall’amore dell’amico collega Marco e mamma Marghe. Ah sì dopo chemio e radio i capelli ricrescono! Non si rimane pelati per sempre. Così evitate sciocchi commenti su bugie varie… messaggio agli webeti… buona giornata a tutti. Tornato il sole, come presto tornano le iene un bacio”.

La Iena Toffa, che ha scelto di condividere con fan e telespettatori la sua battaglia contro il cancro, sorride e si mostra senza parrucca nel messaggio postato oggi sui suoi profili social, in compagnia dell’amico e collega Marco e della mamma Margherita, che la bacia sulla testa.

Gli emoticon – sorrisi, baci, un sole splendente e le mani giunte in segno di preghiera – accompagnano le parole della ‘iena’, che nei giorni scorsi si è mostrata nelle foto anche con la ‘divisa d’ordinanza’ del programma di Italia 1, pronta a tornare in onda a giorni con la nuova stagione.