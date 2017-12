CAGLIARI – L’ex dottoressa radiata dall’albo dei medici, Gabriella Mereu, attacca l’inviata e conduttrice de Le Iene Nadia Toffa, ricoverata dal week end in gravi condizioni a Milano per un male cerebrale che l’ha colpita in un albergo di Trieste.

La Mereu ora non resiste e pubblica un post di cattivissimo gusto in cui commenta la notizia sul malore che ha colpito la presentatrice del programma di Mediaset, colpevole di aver raccontato per prima delle sue assurde cure. Scrive la donna: “Ultimo post dove Nadia Toffa dice: ‘Le bugie danneggiano più chi le dice’…era una premonizione”.

La dottoressa è nota per aver curato tumori con una filastrocca e per la prescrizione di erbe contro tutte le malattie. La Mereu più volte era stata raggiunta dalle telecamere della Toffa che l’aveva accusata di essere una ciarlatana.

La donna che su Facebook si definisce “operatrice olistica ai sensi della legge n. 4 del 2013”, ritiene che l’ultimo post sulla pagina di Nadia Toffa dove la Iena parla delle “bugie che danneggiano chi le dice” sia stata una premonizione. Davvero un brutto commento.