ROMA – Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, su Instagram sbotta contro chi si lamenta che Joe Bastianich non fosse andato al funerale di Nadia Toffa, nonostante i due fossero amici. “Chi se ne frega di chi non c’era al funerale”, ha scritto Nuzzi commentando le polemiche per l’assenza di molti vip nel giorno dell’ultimo saluto alla Iena Nadia.

Il malumore dei fan circola da giorni in rete, da quando dopo aver visto la celebrazione dei funerali di Nadia hanno iniziato ad attaccare i vip che si sono sempre proclamati suoi amici ma erano assenti alla funzione.

Tra questi anche Nuzzi, che non aveva mancato nel salutare Nadia Toffa sui social, che è sbottato: “Francamente tutte queste polemiche sui social su chi c’era o non c’era al funerale di Nadia le trovo così piccole modeste e fuori luogo rispetto al Ricordo di chi non c’è più. Ma chi se ne frega se tizio o caio c’erano o meno in un momento così !?! Volgiamo gli occhi al Bello e non sputiamo sentenze facili e scontate…#nadiatoffa”.

Alcuni fan però hanno replicato duramente allo sfogo del giornalista, ricordandogli che nemmeno lui era presente: “Per forza dice così, perché non c’era neanche lui. Troppo comodo mostrarvi in foto con Nadia”. C’è però anche chi sostiene e supporta Nuzzi: “Nadia non avrebbe voluto tutte queste polemiche, lasciatela riposare in pace”. (Fonte Instagram)