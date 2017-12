ROMA – Ilary Blasi rassicura i fan di Nadia Toffa: “Nadia è tornata a casa e ci sta guardando. Ringraziamo tutti i medici che l’hanno assistita”, ha detto la conduttrice martedì sera, 12 dicembre, durante la puntata de Le Iene.

Nadia Toffa era stata colpita da un malore improvviso e grave lo scorso 2 dicembre, mentre si trovava in un albergo a Trieste per motivi di lavoro. La conduttrice bresciana, 38 anni, si trovava nella hall dell’albergo Victoria quando si è sentita male. Subito era stata ricoverata all’ospedale Cattinara, dove i medici avevano parlato genericamente di “patologia cerebrale”. Quindi, nel pomeriggio, il trasporto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove, dopo alcuni accertamenti, è stato escluso il pericolo di vita. Lì Toffa è rimasta ricoverata per dieci giorni.

Che la situazione stesse migliorando lo si era capito già durante la puntata precedente del programma Mediaset, quando i conduttori Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani avevano trattato l’argomento con affettuosa ironia: “La camera di Nadia si trova attigua al reparto di chirurgia estetica – aveva detto Golia – E ho detto tutto”. Pronta la battuta di Savino: “L’occasione fa l’uomo ladro: passa davanti oggi, passa davanti domani… si può avere una quarta di reggiseno?”. Adesso la situazione sembra davvero tornata alla quasi normalità per Nadia.