ROMA – Nadia Toffa? “È fidanzata, ha già un compagno. Noi siamo solo buoni amici, è un’amica strettissima”. Joe Bastianich, chef internazionale e giudice di Masterchef Italia, in un’intervista al Corriere della Sera, parla così del suo legame con Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice de Le Iene, che è uscita dal coma dopo essere stata colpita da un malore.

Nonostante ad aprile alcune foto, scattate da Chi, abbiano immortalato i due in gesti molto affettuosi, Bastianich spiega che si tratta solo di un’amicizia:

“Le foto che avete visto sono state mal interpretate, anzi erano proprio sbagliate: Nadia è fidanzata, ha già un compagno. Noi siamo solo buoni amici, ci siamo conosciuti anni fa durante un programma televisivo – Open Space, di cui Bastianich era stato ospite – e siamo rimasti in contatto. Ma niente di più, come aveva già raccontato la stessa Nadia”.

Il giudice di Masterchef si dice sollevato per le condizioni di Nadia Toffa. “Sono molto contento. Ho subito cercato di informarmi sulle sue condizioni di salute perché quando ho saputo del malore, sabato pomeriggio, appena atterrato all’aeroporto di New York, mi sono preoccupato. Per me Nadia è un’amica strettissima”.

Bastianich, che fa la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti, ha una promessa da fare a Nadia: “Appena possibile ci organizzeremo” per vederci. “E magari cucinerò per lei“.