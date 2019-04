ROMA – “Buongiorno amici miei, tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola”. E’ l’annuncio di Nadia Toffa ai suoi fan tramite Instagram. La iena comunica così di aver lasciato il suo fidanzato, la persona che solo a dicembre diceva essere “la più importante della mia vita”.

La Toffa, che sta lottando da oltre un anno contro il cancro, pubblica una sua foto sorridente ma il tono del post è senza dubbio polemico. “Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?!”, ha proseguito precisando poi: “P.s. ovviamente non sono in cerca; vorrei solo il vostro parere. ? vi strapazzo di baci. E aspetto vostro parere ???Grazie”.

In quest’ultimo periodo la Iena, da sempre molto riservata sul suo privato, aveva lasciato intendere di avere una persona al fianco. Adesso, spiega, quella persona non c’è più. (fonte INSTAGRAM)