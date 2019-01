ROMA – Nadia Toffa è tornata alla conduzione de Le Iene dopo mesi di cure per il cancro che l’ha colpita tempo fa. E per la prima volta dopo tanto tempo ha potuto mostrarsi con i suoi capelli, e non con indosso una parrucca per coprire gli effetti della chemioterapia.

Nadia Toffa ha annunciato la novità su Instagram: “Buongiorno amici cari, che serata ieri. Che gioia essere in studio e quanta voglia di gridare avevo. Pazza di voi e dell’energia che si crea quando vi urlo nelle telecamere. Tornare coi miei capelli non significa essere guarita (MAGARI), ma è un bel segnale: un ritorno alla normalità. Guardarmi allo specchio e vedermi come mi sono sempre vista. Una magia vera e propria. Viva la vita e buona giornata”, le parole della Iena sui social.

L’ottimismo di Nadia Toffa è stato più volte mal interpretato. In passato lei stessa ha spiegato che la domanda che tutti le fanno e che la infastidisce di più è “come stai?”: “Io rispondo sempre ‘benissimo’, e la gente ci rimane. Un mio amico mi ha scritto: ‘Ah allora sei guarita?’ No, non son guarita, però non posso stare benissimo?”.