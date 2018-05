ROMA – Nadia Toffa non ci sarà nemmeno questa sera a Le Iene. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] La presentatrice ha annunciato con un post su Instagram di stare ancora troppo male e di non poter tornare in tv. “Ma manca poco”.

“Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene, ha scritto Toffa su Instagram. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi”.

Nadia Toffa ha di recente confessato di aver avuto un cancro e di essere in terapia per evitare che il tumore possa ripresentarsi. Ma queste cure debilitano la Iena, che anche domenica scorsa non era potuta andare in trasmissione e non aveva nemmeno potuto partecipare come ospite ad Amici.

Purtroppo, però, nemmeno questa sera la giovane inviata e conduttrice riuscirà ad essere presente in tv. Moltissimi i messaggi di solidarietà che le sono arrivati sui social.