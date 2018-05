ROMA – Costretta a saltare la puntata di domenica scorsa de Le Iene, Nadia Toffa si sta riprendendo a casa dai cicli di cura a cui si è sottoposta. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] I medici le hanno infatti consigliato di evitare lo stress lavorativo e di riposare. Lei lo ha chiamato “pit stop” nell’ultimo post che ha pubblicato sui social.

L’annuncio è arrivato via Twitter due mesi dopo aver annunciato davanti alle telecamere di aver avuto una diagnosi di tumore. Uno stop necessario dunque, consigliatole dai dottori, per recuperare le energie necessarie per tornare a lavorare.

La battaglia che sta conducendo Nadia Toffa è molto dispendiosa per quanto riguarda le energie fisiche e mentali. I fan della giornalista e del programma di Italia 1 vorrebbero però rassicurazioni dalla diretta interessata, intanto le mandano messaggi di sostegno e solidarietà sui social.

Le cure stanno provando l’inviata e conduttrice che è stata costretta anche a saltare la partecipazione ad Amici una settimana fa, dicendo che sarebbe stato tutto rimandato a sabato prossimo (12 maggio).

Ovviamente il popolo del web ha cominciato a preoccuparsi delle sue condizioni: probabilmente la sua salute non è al top com’era sembrato in un primo momento, quando aveva parlato del tumore come di una malattia ormai passata. I fan tuttavia non mancano di mandarle incoraggiamenti e manifestazioni d’affetto, ai quali la coraggiosa Nadia risponde con l’ironia e il brio che l’hanno sempre caratterizzata: “Eccomi qua con una nuova fascia. Ragazze se avete da consigliarmi fasce carine io sono qui. Tutti i giorni devo mettermi qualcosa in testa”, ha scritto senza perdersi d’animo.