ROMA – “Potete immagine che per noi le ultime 30-32 ore sono state terribili, le peggiori della nostra vita. Il motivo lo sapete tutti, la nostra Nadia è stata male. La redazione si è bloccata, congelata. Poco prima delle 13 di ieri ci è arrivata una telefonata dalla hall di Trieste e ci avvisano che Nadia è crollata a terra, ha avuto un malore. Questa era l’unica cosa che sapevamo, non si capiva cosa fosse successo. Un’aggressione, un malore, lo stress”.

Queste le parole dei conduttori de “Le Iene” Nicola Savino e Giulio Golia, con Matteo Viviani, che sostituisce in studio Nadia Toffa: “Quando è arrivata al pronto soccorso abbiamo appreso che si trattava di codice rosso. Ci si è gelato il sangue addosso, non sapevamo più che pensare. Fino alle 18.30 di ieri quando ci hanno detto che Nadia si era svegliata e stava meglio. Abbiamo ricominciato a respirare e ci siamo emozionati”, hanno spiegato le tre ‘Iene’ in apertura di puntata.

E ancora: “A Trieste è stata trattata benissimo ed è stata portata a Milano in elicottero. Sull’elicottero ha detto: ‘che bello, mi faccio un giro gratis’. Lo spirito non manca mai. Ora è fuori pericolo di vita, la stanno curando, le fanno accertamenti. Ha persino chiesto a un medico se poteva uscire per presenziare a questa diretta”.

