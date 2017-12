ROMA – Nadia Toffa dovrà sottoporsi ad una risonanza magnetica per capire l’origine della sua patologia cerebrale. Si escludono ictus o aneurismi ma la prognosi per ora resta riservata. La “Iena” al momento rimane comunque in terapia intensiva.

Nadia Toffa è ricoverata al San Raffaele, dove è stata trasferita tra sabato e domenica notte dopo un malore avuto a Trieste per una patologia cerebrale. La giornalista, tornata vigile e cosciente, continua a essere ricoverata in terapia intensiva, anche se le è stata messa a disposizione una stanza singola e defilata, prevista per i pazienti in fase di risveglio.

Per lei sono ore di esami medici (tra cui la risonanza magnetica). In una giornata impegnativa e complicata, in cui però Nadia non ha dimenticato di rassicurare le centinaia di fan che sui social le esprimono affetto: “Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono vicini – è il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook delle Iene – Ho preso una bella botta, ma tengo duro. Torno presto”.

