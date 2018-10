ROMA – Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro. La iena che è da poco tornata in tv, ha scatenato molte polemiche dopo aver descritto la malattia come un dono nel suo libro uscito a settembre.

Della vicenda parla ora il quotidiano Repubblica che ha ricevuto una lettera che parla proprio dell’accostamento della malattia a un dono. A scriverla è Mariangela, madre di due figli entrambi malati. La donna approva quanto detto da Nadia Toffa ed ha provato a far capire a chi non vive una situazione di questo tipo quale fosse il senso reale delle parole della Toffa.

Scrive Mariangela: “Il dono è cogliere in mezzo alla bufera qualcosa che ne dia un senso. Il mio dono è stato comprendere fino in fondo che la vita è qui ed ora. Che potrebbe non esistere un domani”.

Alla lettera in questione ha risposto la stessa Nadia Toffa, sempre sulle colonne del quotidiano. La conduttrice ha ringraziato la donna per le belle parole ed ha ribadito: “Non siamo in grado di sapere come una persona possa reagire davanti a un dolore, che sia un padre che perde il lavoro, una madre i cui figli sono malati, una ragazzina che per la prima volta viene lasciata dal fidanzato. La vita ci mette di continuo davanti a situazioni difficili e noi lottiamo al massimo, facciamo la nostra parte, sempre, come fa Mariangela e come fanno molti altri genitori”.

Nella lettera, la Toffa confessa di aver avvertito quasi il dovere morale di esporsi dopo quanto le fosse accaduto, perché avendo compreso come la malattia sia in grado di scoperchiare imprevedibilità fragilità che non siamo in grado di controllare. La Toffa ha aggiunto di aver sentito il dovere di stare in qualche modo vicino a chiunque stesse vivendo una circostanza di questo tipo.