ROMA – A ricordare Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene morta nei giorni scorsi a causa di un male incurabile, oltre ad amici e colleghi de Le Iene ci sono anche i familiari. Tra loro la nipote Alice: al funerale è apparsa in lacrime. Nei giorni scorsi era apparsa anche alla camera ardente mentre accompagnava sua nonna Margherita, la mamma della Toffa.

Alice, in queste ore ha avuto parole dolcissime per la conduttrice delle Iene. Durante il funerale che si è svolto questa mattina nel Duomo di Brescia, la giovane ha detto: “Non voglio ricordare la Iena che tutti conosciamo o la guerriera ma la mia cara zia, che aveva fiducia in me, che mi rincorava e che trovava sempre tempo per darmi consigli e tanto tanto sostegno. Avrei voluto godere di più del tuo amore, mi ripeteva sempre di essere forte e di sorridere alla vita perché è sempre bella e io lo farò per lei”.

Alice ha proseguito: “Cara zia Nadia, rappresenti per me un modello di donna straordinaria, molto molto coraggiosa, sono fiera di essere tua nipote e spero di somigliarti un pochino”.

Nadia Toffa, il ricordo della famiglia su Instagram: “Ora sei libera”

Nei giorni scorsi, i familiari della Toffa avevano pubblicato su Instagram una lettera d’addio. Le belle parole erano accompagnate da una foto che ritrae Nadia, le sorelle Mara e Silvia, mamma Margherita e i nipoti Alice e Pietro.

La foto è il post sono apparsi proprio sul profilo della Toffa stessa, quello che la conduttrice de Le Iene usava per raccontare la sua battaglia contro il cancro e comunicare con i fan. Queste le parole usate nel post commovente:

“Cara piccola grande Nadia figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi”.

“Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti”.

Fonte: Messaggero, DiLei