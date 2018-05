ROMA – Sabato (12 maggio) Nadia Toffa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] non parteciperà ad Amici. La Iena, per via delle cure che sta seguendo contro il cancro che le è stato diagnosticato qualche mese fa, deve ancora riposarsi senza stressare troppo il fisico.

La conduttrice avrebbe dunque deciso di prendersi una pausa, per concentrarsi esclusivamente sulle cure per stare meglio. “Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea”, aveva scritto venerdì scorso quando aveva annunciato che non avrebbe partecipato all’ultima puntata di Amici. Nadia Toffa non parteciperà neanche alla prossima puntata. Nel frattempo sui suoi profili social in tantissimi tentano di starle vicini. Ora