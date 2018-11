ROMA – Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene che da tempo sta lottando contro un cancro, è tornata in ospedale per alcuni terapie. E’ lei stessa ad annunciarlo sui social.

In ospedale, seduta su un lettino sorride, come ha sempre fatto finora e su Instagram ringrazia medici e infermieri: “Rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi…”.

“La chemio – scrive la Toffa – non so se mi guarirà ma di certo non mi ucciderà”. La conduttrice delle Iene poi lancia un avvertimento contro le cosiddette terapie alternative: “State lontani da questi mascalzoni. Pericolosissimi..”.