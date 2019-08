Nadia Toffa, psicologo radiato dopo servizio delle Iene la insulta, poi rimuove il post

ROMA – “Per me Nadia Toffa era una stron**. E lo rimane anche da morta”.

Questo il commento choc di Tiziano Tuberini, psicologo radiato dall’albo, postato qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook come commento alla notizia della morte della conduttrice de Le Iene avvenuta pochi giorni fa.

Insulto che non è passato inosservato nel Web tanto che alla fine Tubertini ha deciso di rimuovere il commento.

Nadia Toffa, Filippo Roma: “Sarai per sempre un ricordo indelebile”

“Vedi la grandezza di Nadia? – scrive la iena Filippo Roma su Instagram parlando di Nadia Toffa pochi giorni dopo il funerale che si è svolto a Brescia – Ha avuto il potere di riunirci a Ferragosto”. Chi veniva da una parte. Chi dall’altra. Ci siamo precipitati a Brescia, ovunque ci trovassimo”.

“Ti sarebbe piaciuto vederci tutti insieme li’ per et – continua Filippo Roma su Instagram – stretti in un unico abbraccio. O forse ci hai visto, chissà. Ed è grazie a te che da oggi voglio ancora più bene ai miei compagni di avventura. Sarai per sempre un ricordo indelebile, una luce accesa nella mente, un tocco di magia nel cuore. Si Nadia, sei magica veramente”.

