ROMA – Nadia Toffa, via Instagram, si lamenta per i troppi impegni ed annuncia che è costretta a rimandare l’ospitata da Amici:

“Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio. Ma vi aggiorno in settimana. Peccato”.

