ROMA – I conduttori de Le Iene hanno rassicurato il pubblico in merito alle condizioni di Nadia Toffa, colta da un malore improvviso sabato a Trieste. Adesso l’inviata del programma Mediaset si trova ricoverata all’ospedale San Raffaele di Milano. È stata trasportata nel capoluogo lombardo in elicottero da Triste, dove si è sentita male.

Ilary Blasi ha aperto la trasmissione con un aggiornamento sulle condizioni di salute della collega: “Sarà una puntata difficile, particolare. Siamo un po’ provati come già sapete. Nadia sta meglio ma ha bisogno di un po’ di riposo per riprendersi. Adesso ci segue dalla sua camera. Nadia anche se non sei qui fisicamente, tu sei qui con noi. Anzi ringraziamo tutti voi per l’affetto che avete dimostrato nei confronti di Nadia e delle Iene”.

Nadia Toffa, come riportato ieri da Oggi.it, potrebbe esser stata colpita da un aneurisma. Le cause, però, non sono ancora certe. Per questo, nei prossimi giorni, al San Raffaele di Milano, continueranno gli esami medici.