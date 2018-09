ROMA – Nadia Toffa non si è mai vergognata di parlare del cancro con il pubblico che si è tanto preoccupato per lei. Ma ha sempre chiesto ai fan una cosa, per lei importante: “Invece, chiedo tanta normalità, continuate a prendermi in giro (ai colleghi de Le Iene). Lo chiedo anche a voi, il pubblico. Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: se volete farmi un complimento, o dirmi che un servizio non vi è piaciuto, ditemelo. Criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata!”.

La conduttrice de Le Iene sarebbe dovuta tornare a condurre la trasmissione prima dell’estate. Ma non è successo. E tutti, che l’aspettavano con ansia, hanno pensato al peggio. Ora, però, la Toffa sta davvero per tornare in tv. A lei toccherà di nuovo la conduzione domenicale del programma. Poco fa Nadia Toffa ha postato sui social network una foto scattata a Cologno Monzese, dietro le quinte della trasmissione. “Una iena con parrucca spettinata al lavoro. Redazione Le Iene”. E ha aggiunto: “Coming soon. Manca pochissimo ragazzi. Fine settembre dietro l’angolo. Buon tutto bella gente”.

Nadia aveva già fatto sapere che sarebbe tornata al lavoro a settembre. Durante l’estate ha aggiornato i followers attraverso i suoi profili ufficiali, documentando le sue giornate e il recupero cui si è dedicata negli ultimi mesi.