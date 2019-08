Nadia Toffa, l’ultimo saluto della famiglia: “Ora sei libera e serena”

ROMA – Attraverso la pagina Instagram di Nadia Toffa i suoi cari, i suoi parenti, hanno voluto ricordare la conduttrice delle Iene con una foto e con un post:

“Cara piccola grande Nadia – si legge nel post – figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti”.

“Siamo forti della tua forza – si legge ancora – Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti”.

Le parole del fisioterapista di Nadia Toffa.

Fabrizio Gardina è il medico che Nadia Toffa ha ringraziato pubblicamente lo scorso maggio, via social, per averla “letteralmente rimessa in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia”.

E ora, intervistato dal Messaggero, Gardina ricorda: “L’ho conosciuta 15 anni fa, dopo un intervento di riabilitazione su suo padre. Quando mi si è presentata, per me era una persona qualsiasi: non guardavo la tv e non avevo mai sentito parlare de Le Iene. Tante volte suo padre mi aveva detto che la sua iena’ voleva conoscermi, ma io non capivo”.

“L’ultimo periodo? È stato un onore starle vicino in un momento così difficile. Sembra incredibile, ma era lei che cercava di confortarci. È stata una guerriera in vita e lo è stata fino alla fine. Non ha mai mostrato nessun segno di cedimento in questa situazione. Anzi”.

“Se aveva paura di morire? Nessuna. Anzi, sa cosa diceva? Probabilmente devo fare qualcos’altro da un’altra parte’. Sapeva di aver fatto tutto quello che poteva, qua. E lo ha dimostrato con i fatti. Sono sicuro che sta già lottando da qualche altra parte, così come ha fatto su questa terra”.

Fonte: Instagram, Il Messaggero.