ROMA – Nadia Toffa è scomparsa da Instragram e dai social network ormai dallo scorso 26 maggio e i fan sono sempre più preoccupati per l’inviata de Le Iene.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In molti infatti temono per le sue condizioni di salute, ma a rassicurarli arriva la foto postata da Roberto Cenci, noto autore e regista televisivo, che appare sorridente proprio insieme alla Toffa.

Il sito Leggo spiega che l’ultimo post di Nadia risale allo scorso 26 maggio, quando replicava alla bufala sulla sua morte con una foto in cui faceva le corna. Una risposta decisamente chiara e ironica a chi la dava già per morta, nonostante il terribile male con cui sta combattendo: