Nadia Toffa scompare dai social: come sta e che fine ha fatto?

ROMA – Nadia Toffa ha lanciato un appello lo scorso 11 giugno per aiutare don Maurizio nella sua lotta contro la mafia. Poi la conduttrice de Le Iene è sparita dai social, dove negli ultimi mesi è stata attivissima. I fan sono preoccupati di questa sua assenza, ma c’è chi ritiene che sia dettata dalla stanchezza per le pesanti cure che la Toffa sta affrontando contro la recidiva del tumore.

La Toffa ha dovuto abbandonare Le Iene prima per via delle sue condizioni di salute, poi è scomparsa dai social dove rassicurava i suoi fan con post e foto. Per questo motivo in molti si chiedono come stia e cosa le sta succedendo. L’ultimo post infatti è dell’11 giugno, in cui la Iena scrive: “Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego”.

Solo il giorno prima, la Iena aveva salutato i suoi fan e li aveva ringraziati per gli auguri per il suo compleanno: “Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni…ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore”.

Nelle foto che la ritraggono sembra sempre più stanca, d’altronde dopo un intervento e la chemioterapia il tempo di riposo è necessario per la ripresa. Intanto Nadia può contare sull’affetto dei suoi cari, dei colleghi e dei suoi fan, che la supportano in questo difficile percorso verso la guarigione. (Fonte Instagram)