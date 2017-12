ROMA – È ancora mistero sulle condizioni di salute di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene che sabato scorso ha avuto un malore a Trieste. Trasportata in elicottero al San Raffaele, dove tuttora è ricoverata, Nadia Toffa ha postato una foto con le mani in segno di vittoria per dare un segnale positivo.

Ed è qui, come scrive Libero, che si apre un secondo giallo. In molti sul web infatti hanno notato la presenza dello smalto sulle mani, cosa che di solito non è compatibile con la degenza in ospedale e con un intervento chirurgico. Lo smalto è vietato anche con la risonanza magnetica, e sappiamo che la Toffa si è sottoposta a questa procedura. Sul web gli animi sono divisi e agitati.