MILANO – E’ stata trasferita nella notte a Milano Nadia Toffa, l’inviata delle Iene colpita da un grave malore sabato a Trieste. Nonostante le forti raffiche di bora, un eliambulanza è riuscita e decollare per portare la giornalista all’ospedale San Raffaele. Lo rende noto la Direzione di Asuits, l’Azienda ospedaliera universitaria di Trieste che le ha prestato le prime cure ed eseguito i primi accertamenti.

Le condizioni di Nadia Toffa sono apparse da subito molto gravi: è stata infatti ricoverata nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Secondo quanto si è appreso, in seguito al malore avrebbe anche perso conoscenza.

Nel primo bollettino medico si parla di “patologia cerebrale in fase di definizione”. Il forte vento di Bora che ha investito nel pomeriggio Trieste aveva messo tuttavia in forse il suo trasferimento in elisoccorso.

Con il passare delle ore, le condizioni della giornalista sono diventate più stazionarie, così da consentire il trasferimento, seppure con tutte le apprensioni dovute anche alle avverse condizioni meteo.

In pochissimi sapevano che Nadia Toffa fosse a Trieste, forse ancora meno quelli che erano a conoscenza della ragione della sua visita, probabilmente per una incursione al congresso nazionale dei Fratelli d’Italia, o a una iniziativa di M5s. A fare scoprire la presenza in città della graffiante Iena di Mediaset, è stato proprio il malore che l’ha colta mentre era in albergo, in centro città. Toffa ha perso conoscenza e a quel punto chiunque ha riconosciuto l’inviata.

Nadia Toffa conosce Trieste, vi è stata più volte per servizi televisivi, ad esempio quelli sulla situazione dell’impianto siderurgico Ferriera di Servola. E, ugualmente, più volte ha avvicinato, o tentato di avvicinare, la presidente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, con la quale c’è stata anche qualche schermaglia verbale.