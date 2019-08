ROMA – Nadia Toffa è morta. La conduttrice delle Iene, 40 anni, è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Niente per noi sarà più come prima” hanno scritto le Iene su Twitter. Ed è davvero così. Niente sarà più come prima. Per Le Iene e per i tanti fan del programma e della Toffa. Fan che negli ultimi anni, mesi, hanno seguito, talvolta preoccupati talvolta con speranza, la difficile battaglia della conduttrice contro il cancro.

Battaglia che la Toffa ha raccontato più volte. A ottobre del 2018 la Toffa a Silvia Toffanin raccontò:

“All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’. Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”.

Ora non resta che il dolore. Dolore che le Iene hanno comunicato con un commovente messaggio sul loro sito:

“Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse é per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi”.

Sui social l’ultimo post di Nadia Toffa è una foto, sorridente, con il suo cagnolino: “Io e Totò unite contro l’afa ! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti”.