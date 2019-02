ROMA – Naike Rivelli sostiene che Barbara D’Urso abbia un amante a Mediaset. La figlia di Ornella Muti, torna a parlare della Dottoressa Giò sulla sua pagina ufficiale Instagram e lo fa in un modo tutt’altro che lusinghiero. Già in passato, la 44enne figlia d’arte non aveva speso delle parole positive nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

La Rivelli si è ripresa con il suo cellulare all’interno di una camera d’albergo, dove ha ammesso di essere senza Netflix. Per questo motivo ha dovuto ‘arrangiarsi’ guardando ciò che veniva trasmesso in quel momento in televisione, tra cui Pomeriggio 5.

“Certe cose vanno viste perché bisogna vedere dov’è caduta l’Italia, perché questi siamo noi, tutti a guardare qua il programma della D’Urso”, ha detto nel suo messaggio postato sui social. Naike ha sottolineato poi il fatto che tutti guardano le trasmissioni di quella che Naike definisce la “bislacca”, altrimenti non farebbe il picco di ascolti.

Poco dopo è arrivato il duro attacco di Naike Rivelli nei confronti di Barbara D’Urso. Senza troppi giri di parole la figlia di Ornella Muti ha insinuato che, secondo alcune voci di corridoio, la D’Urso avrebbe un amante a Mediaset.