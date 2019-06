ROMA – Naike Rivelli continua la sua polemica contro le ospitate in tv. In particolare quelle Mediaset. Proprio ieri, 20 giugno, la figlia di Ornella Muti ha rivelato di aver ricevuto l’ennesima proposta di partecipazione ai programmi di Canale 5, questa volta al Grande Fratello Vip, e, come sempre le accade, di aver detto no dicendosi fiera e felice di averlo fatto. Naike, con un video su Instagram, ha infatti rivelato la sua decisione.

“Mediaset Grazie ma non Grazie Come tutti gli anni.. SUPER FIERA DI DIRE DI NO AL GRANDE BORDELLO VIP! QUEST‘ANNO CONDUCE SIGNORINI! SI SALVI CHI PUÒ!! […] Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!”. Un chiaro messaggio dove si scaglia sia contro Mediaset che contro Alfonso Signorini. La Rivelli, come se non bastasse, ha taggato anche Barbara D’Urso, sua “nemica” storica.